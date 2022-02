Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Ostheim: Verkehrsunfall mit Schulbus - vier Personen verletzt

Homberg (ots)

Malsfeld-Ostheim

Verkehrsunfall mit Schulbus Unfallzeit: 11.02.2021, 07:14 Heute Morgen ereignete sich auf der Landesstraße 3220, kurz hinter dem Kreisel Ostheim, ein Verkehrsunfall bei dem ein Pkw mit einem Schulbus zusammenstieß. Bei dem Unfall wurden zwei Schüler, der Busfahrer und der Fahrer des Pkw verletzt. Ein 29-Jähriger Felsberger befuhr mit seinem Pkw die L3220, aus Elfershausen kommen, in Richtung Ostheim. Auf glatter Fahrbahn geriet der Pkw ins Rutschen und stieß seitlich gegen den entgegenkommenden Schulbus. Anschließend rutschte der Pkw in den Straßengraben. Der Pkw-Fahrer erlitt schwerere Verletzungen, er wurde von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel verbracht. Der Busfahrer erlitt leichtere Verletzungen, er wurde von einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Die 16 Kinder und Jugendlichen Businsassen wurden von einem Ersatzbus in das Feuerwehrgerätehaus nach Elfershausen verbracht. Dort wurden bei zwei Jugendlichen leichte Verletzungen festgestellt. Eine 14-Jährige klagte über Kopfschmerzen, ein 15-Jähriger erlitt leichte Knieverletzungen. Von der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

