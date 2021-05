Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Beim Losfahren Auto übersehen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Während eine 39-Jährige mit ihrem Toyota am Mittwoch gegen 7.50 Uhr in Hockenheim von der Oftersheimer Straße kommend nach links in die Schützenstraße abbog, stieß sie mit dem Mitsubishi eines 54-Jährigen zusammen. Der Mann fuhr vom Straßenrand los und übersah dabei die Toyota-Fahrerin, die trotz Ausweichmanövers den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

