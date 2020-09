Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - 2 Autofahrer müssen ihren Führerschein abgeben

Polizei kontrolliert 2 Betrunkene

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm die Heidenheimer Polizei zwei Autofahrern ihren Führerschein wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ab. Zunächst befuhr um 20.25 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Kia die Kapellenstraße und fiel hierbei einer Streife auf. Gegen 00.35 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 42-Jährigen mit seinem BMW am Rathaus. Beide Fahrer standen so erheblich unter Alkoholeinfluss, dass ihnen in der Klinik Blut abgenommen wurde und sie ihren Führerschein abgeben mussten. Beide sehen nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

+++++++++++++++++++++ 1762761 / 1762489

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell