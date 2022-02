Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Diebstahl von Solarmodulen und Wechselrichtern aus Solarpark

Homberg (ots)

Felsberg

Diebstahl von Solarmodulen und Wechselrichtern aus Solarpark Feststellzeit: 10.02.2022, 15:30 Uhr In den vergangenen Tagen stahlen unbekannte Täter Solarmodule und Wechselrichter im Wert von 160.000,- Euro aus einem Solarpark an der Kreisstraße 28. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise auf das Gelände des "Geschellenparks". Hier entwendeten sie insgesamt 108 Solarmodule, welche von den Halterungen abgeschraubt wurden. Weiterhin betraten die Täter ein Trafohäuschen und entwendeten dort insgesamt 7 Wechselrichter. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde gestern Nachmittag festgestellt. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise, insbesondere auf Kleintransporter oder verdächtige Lkws bitte an die Tel.-Nr.: 05681-774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell