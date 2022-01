Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 18-Jähriger mit Messer verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstagmorgen kam es in einer Wohnung in der Straße Osterkanal in Papenburg im Rahmen von Streitigkeiten zu einem Angriff auf einen 18-Jährigen. Der zunächst unbekannte Täter stach vermutlich mittels eines Messers einmal auf das Opfer ein und verletzte den jungen Mann unterhalb der Lunge. Der 18-Jährige konnte sich in Begleitung einer 14- jährigen Zeugin eigenständig zum Krankenhaus in Papenburg begeben. Er befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Der Täter flüchtete vom Tatort, konnte jedoch im weiteren Verlauf durch umfangreiche Maßnahmen der Polizei ermittelt werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Papenburg. Der Mann wurde zur Dienstelle gebracht und durch die Beamten vernommen. Nach seiner Vernehmung wurde er mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell