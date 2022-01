Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Eine verletzte Person bei Unfall

Lähden (ots)

Am Dienstag um 6.45 Uhr kam es auf der L55 in Lähden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Opel Corsa die Wiester Straße aus Wieste kommend in Richtung Wachtum. Im Kreuzungsbereich bog sie nach links in die Vinner Straße ab und missachtet dabei die Vorfahrt der 56-jährigen Fahrerin eines Skoda. Diese war auf der Wachtumer Straße in Richtung Vinnen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Die 56-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell