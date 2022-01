Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Unfall unter Einfluss von Alkohol

Esterwegen (ots)

Ein 28-Jähriger fuhr am Montagabend um 21.30 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Bockhorster Straße von Bockhorst in Richtung Esterwegen. In einer Linkskurve kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Ihm wurde der Führerschein entzogen.

