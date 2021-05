Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto und fährt in einen Straßengraben

Hagen (ots)

Am Sonntagmittag (30.05.2021) verunfallte ein 36-Jähriger, alkoholisierter Mann in Garenfeld, nachdem er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Der Schwerter befuhr gegen 12.05 Uhr mit seinem Ford die Ruhrtalstraße aus Richtung der Verbandsstraße kommend. In einer dortigen Rechtskurve verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW. Er geriet kurz in den Gegenverkehr, lenkte dann wieder nach rechts ein und fuhr in den Straßengraben. Ein 45-jähriger Mülheimer fuhr mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung und sah den PKW kurz vor sich in den Graben fahren. Der Radfahrer kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon. Während der Unfallaufnahme fielen den Polizeibeamten die verwaschene Aussprache und der unsichere Stand des 36-Jährigen Autofahrers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Ein zusätzlich durchgeführter Drogentest zeigte Rückstände von THC und Kokain im Körper des Mannes an. Er musste eine Blutprobe angeben und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Ford wurde abgeschleppt. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wir auf circa 1.000 Euro geschätzt. Gegen den 36-Jährigen leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

