Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin meldet Jugendliche, die mit Holzlatte auf ein Auto schlugen

Hagen (ots)

In der Minervastraße sah eine Zeugin am frühen Montagmorgen (31.05.2021) gegen 03.40 Uhr, wie mehrere Heranwachsende mit Holzlatten auf ein Auto schlugen. Die Gruppe von etwa acht Personen sei in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Das Alter schätzte sie auf etwa 15 Jahre. Eine Fahndung durch die Polizei im Nahbereich verlief negativ. Die Polizistinnen stellten an einem BMW mehrere Beschädigungen fest - es wird nun geprüft, ob die festgestellten Schäden durch die Jugendlichen verursacht wurden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

