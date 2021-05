Polizei Hagen

POL-HA: Per Haftbefehl gesuchte Frau in Wehringhausen kontrolliert

Hagen (ots)

Am Samstagabend (29.05.2021) kontrollierten Polizeibeamte in Wehringhausen eine 30-jährige Frau und fanden heraus, dass diese per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten trafen die Hagenerin gegen 22.30 Uhr in der Wehringhauser Straße an. Bei einer Überprüfung ihrer Personalien in den polizeilichen Auskunftssystemen stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Die Beamten legten der 30-Jährigen die Handschellen an und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Bei einer Durchsuchung fanden die sie außerdem Drogen in der Kleidung der Hagenerin. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell