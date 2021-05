Polizei Hagen

POL-HA: Reizgas durch Männer bei Handgemenge versprüht

Hagen (ots)

Sonntagnachmittag (30.05.2021) wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 14.30 Uhr auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Stresemannstraße aufmerksam gemacht. Nachdem die Polizisten die Beteiligten getrennt hatte, gaben ein 35-Jähriger und ein 27-Jähriger an, seit ein paar Tagen von einem 24-Jährigen sowie 22-Jährigen bedroht worden zu sein. Heute habe einer der Männer dann nach einem Streitgespräch mit Pfefferspray gesprüht. Hierbei wurden noch drei weitere Männer getroffen, die vor einem Ladenlokal standen. Auch der 24-Jährige bekam Reizgas ab. Er musste vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Reizstoffsprühgeräte wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung dauern an. (arn)

