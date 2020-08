Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, B 3 - Plastiktank verloren und geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Friesenheim (ots)

Ein 65 Jahre alter Skoda-Fahrer hat nach einer Unfallflucht am späten Samstagvormittag einen Schreckmoment überstehend müssen und an seinem Wagen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu beklagen. Dem 65-Jährigen war gegen 11:40 Uhr zwischen Oberschopfheim und Friesenheim ein bislang unbekannter Autofahrer mit Anhänger entgegengekommen. Aufgrund mangelnder Sicherung hat sich vom Anhänger des in Richtung Offenburg fahrenden Fahrzeuggespanns ein leerer Plastiktank gelöst und war linksseitig gegen den Skoda geprallt. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll kurz abgebremst, dann aber seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt haben. Bei dem unfallflüchtigen Wagen könnte es sich um einen anthrazitfarbenen SUV oder Kombi gehandelt haben. Wer Hinweise zum nun gesuchten Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr.

