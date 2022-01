Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Werkzeug gestohlen

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Firma in Papenburg an der Von-Herz-Straße verschafft. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell