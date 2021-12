Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 15-Jähriger von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

Ein 15-Jähriger aus Castrop-Rauxel ist am Donnerstagmorgen, 16.12., gegen 7.40 Uhr bei einem Unfall auf der Beethovenstraße (B235) verletzt worden. Der Schüler wollte die Straße an einer Fußgängerampel überqueren, als er vom Wagen einer Dortmunderin (69) erfasst wurde. Die Frau wollte von der Dortmunder Straße nach links auf die Beethovenstraße abbiegen. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen in ein Krankenhaus.

