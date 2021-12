Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unbekannte fordern Geld von Kind

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, trafen zwei unbekannte Jugendliche an der Wiesenstraße auf einen 11-Jährigen aus Datteln. Auf dem Heimweg nach der Schule hielten sie ihn fest und forderten Bargeld. Der 11-Jährige gab an kein Geld zu haben. Die Jugendlichen durchsuchten seinen Rucksack, entwendeten letztendlich aber nichts. Anschließend schubsten sie ihn samt Fahrrad um. Der 11-Jährige verletzte sich leicht. Die beiden Jugendlichen flüchteten in Richtung Gewerbegebiet.

Personenbeschreibung: beide 14-15 Jahre alt, beide sprachen akzentfrei deutsch, eine Person mit dunklen Haaren, schwarzem Kapuzenpullover und blauer Jeans, Bekleidung des zweiten Jugendlichen unbekannt

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

