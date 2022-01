Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Samstagnacht zwischen 3.05 und 3.30 Uhr kam es in Lathen an der Sögeler Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Altkleidercontainer des DRK. Zeugen beobachteten, wie sich eine kleine Personengruppe in der Nähe des Containers aufhielt. Eine Person aus der Gruppe warf vermutlich einen Feuerwerkskörper in das Innere des Containers. Kurz danach kam es zu einer Rauchentwicklung und die Personengruppe flüchtete in Richtung Ortsmitte. Durch die schnell eingesetzte Feuerwehr kam es zu keiner weiteren Beschädigung am Container. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

