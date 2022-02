Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 9.01.2022, 17:00 Uhr bis 12.02.2022, 16:00 Uhr In der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein. Sie verursachten hierbei Sachschaden. Die Täter brachen eine Nebeneingangstür auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus. Hier durchwühlten sie die Schränke und Kommoden auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

