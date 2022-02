Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Einbruchsversuch in Reihenhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagabend, den 11.02.2022, ist es im Eielkampsweg in Halstenbek zum Einbruchsversuch in ein Reihenhaus gekommen.

Zwischen 19:00 und 19:05 Uhr drang mindestens ein Täter in das Wohnhaus im Bereich der Japanischen Schule ein, wurden aber durch einen Anwohner gestört und floh ohne Beute.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung der Person oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell