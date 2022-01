Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Falsche Polizeibeamtin ruft an (18.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Anruf einer "Falschen Polizeibeamtin" bekommen hat ein 81-Jähriger aus Schwenningen am Dienstag gegen 13 Uhr. Eine Betrügerin gab sich am Telefon als "Frau Schweizer von der Polizei" aus und versuchte dem Senior einzureden, dass vor zwei Stunden in seiner Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Der Angerufene entgegnete, dass ihm nichts aufgefallen sei und veranlasste die Betrügerin aufgrund seiner misstrauischen Aussage, das Telefonat zu beenden.

Die Polizei warnt vor dieser zwar bekannten, aber trotzdem immer wieder erfolgreichen Betrugsmasche. Betrüger geben sich am Telefon erst als hilfsbereite Polizisten aus, fragen ihre Opfer dann nach Wertsachen aus und setzen sie anschließend so unter Druck, dass sie oftmals tatsächlich an das Geld der verunsicherten, meist älteren Personen, gelangen. Hinweise, wie man sich vor diesen Anrufen schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell