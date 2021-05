Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht, leichter Sachschaden

Wittlich (ots)

Am 20.05.2021 ereignete sich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:53 Uhr auf dem Parkplatz des Dänischen Bettenlager, in der Friedrichstraße in Wittlich, ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Fahrer des flüchtenden PKW ist auf dem Parkplatz des Dänischen Bettenlager vermutlich beim Ein-/ Ausparken gegen das links neben ihm parkende Fahrzeug gestoßen. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von ca. 750 Euro entstanden. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eventuelle Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell