Polizei Münster

POL-MS: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert - 41-jähriger VW-Fahrer pustet 0,46 Promille

Münster (ots)

Am Sonntagabend (11.4., 18:20 Uhr) ist ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem VW von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Der Münsteraner war auf der Dyckburgstraße in Richtung Münster unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, zunächst gegen einen Baum und im Anschluss gegen einen weiteren prallte. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft des 41-Jährigen. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 0,46 Promille. Dem Münsteraner wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Durch die Kollision wurde die Fahrzeugfront so stark deformiert, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.

