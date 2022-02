Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Sachbeschädigungen an Pkw

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag ist es in der Käthe-Mensing-Straße in Elmshorn zu vier Sachbeschädigungen an Pkw gekommen.

Unbekannte zerkratzten die Motorhauben an vier Fahrzeugen.

Im Gooskamp wurde zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Sonntagnachmittag ebenfalls der Lack eines Pkw zerkratzt.

Beamte des Polizeireviers Elmshorn nahmen in diesem Zusammenhang am Wochenende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten unter 04121 8030 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell