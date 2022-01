Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand auf der Honigsberger Straße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagabend des 9. Januar gegen 20.40 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Zimmerbrand auf der Honigsberger Straße in Mülheim Heißen alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwachen Heißen und Broich war eine leichte Rauchentwicklung aus den offenen Fenstern im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu erkennen. Die Bewohner konnten schnell die Wohnung verlassen und befanden sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr im Freien. Sie blieben unverletzt.

Durch die vorgehenden Einsatzkräfte konnte der Brand schnell mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht werden. Es brannte ausgelaufenes Ethanol und eine Decke. Anschließend wurde die Wohnung aufgrund der Rauchbelastung mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Honigsberger Straße für etwa 30 Minuten gesperrt werden.(FTe)

