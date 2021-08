PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Blitzersäule beschädigt +++ Verunfallte Pkw landen im Graben

Limburg (ots)

1. Radarsäule zerstört, Runkel-Ennerich, Limburger Straße, Samstag, 07.08.2021, 08:00 Uhr

(fh)Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Runkel-Ennerich in der Limburger Straße zu einer Sachbeschädigung, bei der unbekannte Vandalen eine Radarsäule erheblich beschädigten. Am Samstagmorgen wurden die Beschädigungen an der Außenseite der Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung festgestellt, bei der die Polizei aktuell von Schlägen mit einem spitzen Gegenstand ausgeht. Die Säule verzeichnet einen massiven Sachschaden der auf etwa 10.000 Euro beziffert wird.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Zwei Fahrzeuge enden im Graben, Limburg-Weilburg, Mengerskirchen, Landesstraße 3281, Samstag, 07.08.2021, 20:45 Uhr

(fh)Am Samstagabend ereignete sich auf der L3281 bei Mengerskrichen ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Beteiligte verletzte und zwei Fahrzeuge im Graben landeten. Gegen 20:45 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes die Landesstraße aus Richtung Mengerskirchen in Richtung Winkels. Aus der entgegengesetzten Richtung näherte sich eine 44-Jährige mit ihrem Opel. Ersten Ermittlungen zufolge überfuhr die junge Fahrerin des Mercedes in einer Kurve die rechte Bankette der Fahrbahn, verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Pkw und stieß mit dem entgegenkommenden Opel zusammen. Der Zusammenprall führte dazu, dass sich beide Fahrzeuge drehten und jeweils in einen Straßengraben geschleudert wurden. Die 44-jährige Fahrerin verletzte sich beim Unfall leicht und suchte im Anschluss eigenständig ein Krankenhaus auf. Die Fahrerin des Mercedes blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell