Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Ausgewichen und gestürzt

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Mittwoch in Heiden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 15-Jährige hatte gegen 16.30 Uhr den Grenzweg in Richtung Bahnhofstraße befahren. Seinen Angaben zufolge habe er einem weißen Kastenwagen ausweichen müssen, der ihm zwischen der Kreuzung Buschhausen und dem abgehenden Surker Weg entgegengekommen sei. Dabei sei er neben der Fahrbahn zu Fall gekommen. Der Fahrer des Kastenwagens habe sich entfernt, ohne anzuhalten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

