Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrerin angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.11.2021 fuhr ein Unbekannter gegen 7.50 Uhr eine Fahrradfahrerin an der Einmündung August-Kircher-Straße/Eckelshof in Ahlen an und flüchtete. Die 14-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg auf der rechten Straßenseite der August-Kirchner-Straße in Richtung Zeche Westfalen. Die Ahlenerin passierte die Straße Eckelshof, um weiter den Radweg der August-Kirchner-Straße zu befahren. Sie befand sich ungefähr mittig der Fahrbahn Eckelshof, als der Unbekannte mit seinem schwarzen Mercedes aus dieser Straße gefahren kam. Der Flüchtige kam vermutlich aus Fahrtrichtung Kohlenstraße und fuhr in Fahrtrichtung Hansastraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten, wobei sich die Jugendlichen leicht verletzte. Anschließend fuhr der Autofahrer in die Hansastraße ein, hielt kurz an und fuhr weiter in Richtung Rottmannstraße. Der Fahrer ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und südländischen Typs. Die Beifahrerin trug ein lila Kopftuch mit Blumen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

