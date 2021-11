Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - flüchtiger Unfallbeteiligter

Warendorf (ots)

Flüchtig ist der Beteiligte eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 12.11.2021, 8.40 Uhr an der Einmündung Keplerstraße/Bremsberg ereignete. Ein 16-jähriger Ahlener befuhr mit einem E-Scooter den Gehweg der Keplerstraße in Richtung Dolberger Straße. An der Einmündung Keplerstraße/Bremsberg kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Kombi, möglicherweise Audi. Dessen Fahrerin oder Fahrer befuhr die Straße Bremsberg und bog auf die Keplerstraße in Richtung Dolberger Straße ab. Bei dem Unfall verletzte sich der Schüler leicht. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Unfallbeteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

