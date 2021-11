Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann erbeutet Bargeld - Wer kann Angaben zum Täter machen?

Warendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Freitag, 12.11.2021, gegen 18:15 Uhr, den Verkaufsraum eines Geschäftes für Tierzubehör an der Beckumer Straße in Ahlen.

Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Tageseinnahmen. Nachdem ihm das Bargeld in bisher unbekannter Höhe ausgehändigt wurde verließ der Mann das Geschäft und flüchtete fußläufig in Richtung Innenstadt.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

ca. 20 - 25 Jahre alt, blonde Haare, schlanke Figur, dunkle Jacke und dunkle Jeans, verspiegelte Sonnenbrille

Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Täter machen oder hat den Raub beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell