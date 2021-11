Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Anwohnerin hörte Aufbruchgeräusche

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.11.2021 hörte eine Anwohnerin gegen 3.10 Uhr Aufbruchgeräusche an der Oststraße in Beckum. Als die 22-Jährige diesen nachging, entdeckte sie zwei Personen, die versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Daraufhin verständigte die Beckumerin die Polizei. Dem Duo blieb nicht verborgen, dass es entdeckt wurde und flüchtete zu Fuß über den Fußweg Bummelke in Richtung Schüttenweg. Die Tatverdächtigen waren schwarz gekleidet, hatten Kapuzen über den Kopf gezogen und einer von ihnen trug einen Rucksack. Wer hat die Männer gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

