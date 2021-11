Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen - 2 Personen nach Verkehrsunfall eingeklemmt

Warendorf (ots)

Am 11.11.2021 kam es gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 23 (Heibrink) in Oelde zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem PKW. Ein 22-jähriger Rheda-Wiedenbrücker fuhr mit einem Traktor auf der Straße Heibrink in Richtung Oelde-Sünninghausen. Ihm entgegen kam ein 89-jähriger Beckumer mit seinem Toyota. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Beckumer von seinem Fahrstreifen ab und geriet auf den Fahrstreifen des Traktorfahrers. Der 22-Jährige sah dies und wich nach rechts aus, eine Kollision mit dem PKW konnte aber nicht mehr verhindert werden. Nach dem Zusammenstoß wurde der PKW in einen angrenzenden Graben geschleudert. Der 89-Jährige und seine 82-jährige Ehefrau wurden im PKW eingeklemmt. Die beiden Schwerverletzten konnten durch Kräfte der FW Oelde mit den Löschzügen aus Oelde und Keitlinghausen aus dem PKW geborgen werden. Der 89-jährige Fahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Münster und die 82-jährige Beifahrerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Bielefeld gebracht. Der 22-jährige aus Rheda-Wiedenbrück erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Die Kreisstraße 23 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

