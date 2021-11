Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 11.11.2021, um 20.30 Uhr, ereignete sich auf der B 475 in Warendorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 29-jähriger Dortmunder befuhr mit seinem Pkw die B 475 von Warendorf aus kommend in Richtung Beelen. Bei dem Versuch einen vorausfahrenden Pkw zu überholen, verlor der Dortmunder die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal mit einem entgegen kommenden Pkw zusammen. Die Insassen dieses Pkw, ein 34-jähriger Warendorfer und eine 31-jährige Warendorferin, wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B 475 für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt.

