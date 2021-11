Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Diebstahl aus Pkw +++ Wittmund - Scheibe eingeschlagen +++ Wittmund - E-Scooter war nicht versichert +++ Friedeburg/Reepsholt - Kradfahrer verletzt +++ Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstahl aus Pkw

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw kam es in Wittmund. Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 15.30 Uhr, schlugen Unbekannte auf einer Parkfläche am Stadtpark die Seitenscheibe eines VW Passat ein. Vom Beifahrersitz entwendeten die Täter eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Scheibe eingeschlagen

Die Polizei Wittmund wurde am Donnerstag gegen 21 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Burgstraße alarmiert. Dort war die Fensterscheibe einer Fahrschule eingeschlagen worden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter, einen 20-Jährigen, antreffen. Den Heranwachsenden erwartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - E-Scooter war nicht versichert

Ein 62-jähriger Mann war am Donnerstag in Wittmund mit einem unversicherten E-Scooter unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 18.30 Uhr auf der Auricher Straße an. An dem E-Scooter befand sich kein Versicherungskennzeichen. Dem 62-Jährigen wurde eine Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Friedeburg/Reepsholt - Kradfahrer verletzt

Ein jugendlicher Kradfahrer ist am Donnerstagmorgen in Friedeburg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 31 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Frieslandstraße und wollte nach links auf die Reepsholter Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen von links kommenden 16-jährigen Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagabend in Friedeburg von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war nach ersten Erkenntnissen gegen 19.30 Uhr mit ihrem VW auf der Hopelser Straße in Richtung Wiesmoor unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Straße ab. Sie kollidierte mit einem Straßenschild und einem Telefonmast und rutschte anschließend in einen angrenzenden Graben. Die 51-Jährige blieb nach bisherigem Erkenntnisstand unverletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

