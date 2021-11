Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto zerkratzt +++ Aurich - Fahrradtasche gestohlen +++ Ihlow - Autoreifen beschädigt +++

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto zerkratzt

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Aurich. Ein blauer VW Golf wurde im Tatzeitraum von Mittwoch, 9.10 Uhr, bis Donnerstag, 9.10 Uhr, auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Esenser Straße beschädigt. Die 25-jährige Halterin bemerkte am Donnerstagmorgen mehrere Kratzer an ihrem Auto. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter 04941 606215.

Aurich - Fahrradtasche gestohlen

Bereits am vergangenen Freitag wurde eine Fahrradtasche von einem Gepäckträger an einem Fahrrad in Aurich entwendet. Das Fahrrad wurde zusammen mit der Gepäckträgertasche im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Straße Hoher Berg abgestellt zurückgelassen. Bei der Rückkehr bemerkte die 57-jährige Eigentümerin, dass die Tasche am Gepäckträger nicht mehr vorhanden war. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter 04941 606215.

Ihlow - Autoreifen beschädigt

In Ihlow haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag Autos beschädigt. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, zerstörten die Täter den Reifen eines Seat Leon in der Bangsteder Kirchstraße. Im Bangsteder Weg wurde in der folgenden Nacht, von Donnerstag auf Freitag, der Reifen eines Renault Modus zerstochen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

