POL-AUR: Jens Günther übernimmt Polizeistation Juist

Jens Günther übernimmt Polizeistation Juist

Die Insel Juist hat einen neuen Inselpolizisten. Polizeihauptkommissar Jens Günther versieht als fester Polizeibeamter seit Oktober seinen Dienst auf der Insel. Der 50 Jahre alte Polizeibeamte folgt damit auf Tanja Krüger, die von der Polizei zum Technischen Hilfswerk wechselte.

Jens Günther ist bereits seit mehr als 30 Jahren im Polizeidienst in Niedersachsen tätig. Fast 20 Jahre seiner bisherigen Dienstzeit verbrachte er als Kontaktbeamter in Seelze und Springe in der Region Hannover. "Meine Tätigkeit war immer davon geprägt, offen auf Menschen zuzugehen", sagt der 50-Jährige. "Es gefällt mir sehr, als öffentlich bekannter und wahrnehmbarer Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Ich habe für sie immer ein offenes Ohr. Darin sehe ich auch meine Kernaufgabe als Inselpolizist."

Inselerfahrung bringt der Polizeihauptkommissar bereits mit: Er war zuletzt - seit Februar dieses Jahres - als zweiter Inselpolizist auf Baltrum eingesetzt. "Als ich dann erfahren habe, dass auf Juist der Dienstposten frei wurde, entschloss ich mich, den Schritt zu wagen und noch einmal mit meiner Frau umzuziehen", sagt Jens Günther. Beide sind inzwischen richtig auf der Insel angekommen. "Wir wurden von den Insulanern sehr gut aufgenommen. Juist gefällt uns wirklich sehr", sagt der Polizeihauptkommissar. "Jetzt arbeite ich intensiv daran, mein Netzwerk auf der Insel noch weiter aufzubauen und die örtlichen Gegebenheiten ausgiebig kennenzulernen."

Die Insel Juist fällt in den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, die für die Sicherheit und Ordnung der insgesamt 248.000 Einwohner sowie zahlreichen Urlauber in den Landkreisen Aurich und Wittmund verantwortlich ist. Neben der Insel Juist gehören mit Norderney, Baltrum, Langeoog und Spiekeroog insgesamt fünf Ostfriesische Inseln zum hiesigen Zuständigkeitsbereich.

