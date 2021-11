Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Betrügerische Anrufe

Landkreis Aurich und Wittmund (ots)

Betrügerische Anrufe

Die Polizei Aurich/Wittmund erreicht in den letzten Tagen wieder vermehrt Meldungen über betrügerische Anrufe. Dabei geben sich die unbekannten Täter teilweise als Polizeibeamte aus und berichten über Einbrüche in der Nachbarschaft. Bürgerinnen und Bürger werden in diesem Zusammenhang nach ihren Vermögenswerten ausgefragt. Bei Fragen in Bezug auf etwaige Vermögenswerte sollten die Bürgerinnen und Bürger misstrauisch werden und am besten einfach auflegen. Ein 59-jähriger Mann in Ihlow hat am Dienstagabend richtig reagiert, das Telefonat beendet und sich im Anschluss an die Polizei gewandt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell