Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt-Mußbach Geschlossene Schranke an Bahnübergang umfahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, 24.10.21, haben mehrere Fahrzeuge gegen 19:00 Uhr bereits vor den geschlossenen Schranken am Bahnübergang der L516 (An der Eselshaut) auf das Passieren des Zuges gewartet. Die Fahrerin eines Smart soll die Schlange überholt und um die geschlossenen Schranken herum über den Bahnübergang gefahren sein. Wer hat die Aktion beobachtet und kann Hinweise zum Kennzeichen oder der Fahrerin geben? Hinweise bitte an die Polizei Neustadt 06321 854-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell