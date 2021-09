Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe auf Baustelle unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Dienstag (11. bis 14.09.2021) in eine Baustelle am Ebitzweg eingebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen 15.30 Uhr am Samstag und 06.40 Uhr am Dienstag Zutritt zu einem verschlossenen Materialraum, indem sie die Türe abmontierten. Sie erbeuteten diverse Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

