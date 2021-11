Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autofahrerin verletzt +++ Norden - Ohne Versicherungsschutz unterwegs +++ Hage - Fahren unter Drogeneinfluss +++ Großefehn - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrerin

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 8.50 Uhr fuhr eine 41-jährige Volvo-Fahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung stadtauswärts und wollte nach links auf das ZOB-Gelände abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine entgegenkommende 39-jährige BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Verstöße mit E-Scootern konnten am Donnerstag durch die Polizei in Norden festgestellt werden. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes wurden im Verlauf des Nachmittags auf einen 26-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau im Stadtverkehr aufmerksam. Beide waren mit E-Scootern unterwegs, die nicht versichert waren. Anhand eines Drogenvortests konnte weiterhin der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es war nicht das erste Mal, dass der 26-jährige Mann und die 21-jährige Frau mit ihren E-Scootern aufgefallen waren. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Hage - Fahren unter Drogeneinfluss

Ein Mann unter Drogeneinfluss war am Donnerstag in Hage mit seinem Auto unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Halbemonder Straße konnte gegen 14 Uhr bei einem 26-jährigen Mann Betäubungsmitteleinfluss anhand eines Drogenvortest festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den 26-jährigen Mann wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Großefehn - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrerin

Auf der Kanalstraße Süd in Großefehn kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer Pedelec-Fahrerin. Gegen 17 Uhr fuhr die 57-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Kanalstraße Süd in Fahrtrichtung Aurich und wurde hierbei offenbar von einem 59-jährigen Autofahrer übersehen, welcher von einem Parkplatz auf die Kanalstraße Süd fahren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 57-Jährige fiel zu Boden und verletzt sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell