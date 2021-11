Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211104-2-pdnms Straßensperrungen in Damp

Damp ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 04.11.2021 gegen 11.30 Uhr musste die Polizei in Damp in den Seeuferweg ausrücken, dort befanden sich größere Mengen an Hydraulikflüssigkeit auf der Straße und drohten auch ins Erdreich zu fließen.

Neben der Polizei sind auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Damp reinigt derzeit noch den betroffenen Bereich, die Polizei sperrt derzeit die Straßen Seeuferweg und Doroteental voll, es ist für die Patienten der Klinik ein Shuttleservice durch die Freiwillige Feuerwehr eingerichtet worden.

Die Vollsperrung der beiden genannten Straßenzüge wird voraussichtlich noch einige Stunden andauern, da die Reinigungsarbeit derzeit noch andauern.

