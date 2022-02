Polizei Homberg

POL-HR: Unwetterfolgen: Eine verletzte Person und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.02.2022:

Schwalm-Eder-Kreis

Zeit: Donnerstag, 17.02.2022, 02:00 Uhr bis Donnerstag, 17.02.2022, 10:30 Uhr

Eine Person wurde durch herabfallende Gegenstände verletzt. Teilweise Beeinträchtigungen im Straßenverkehr durch umgestürzte Bäume.

Auf Grund des Unwetters (Sturm) wurde ein 40-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen von herabfallen Gegenständen eines Daches, im Bereich des Wehrenpfades in Fritzlar, am Kopf verletzt. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Kassel eingeliefert werden.

Insgesamt kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.-17.02.2022) aufgrund des Unwetters in großen Teilen des Landkreises zu kurzfristigen Behinderungen im Bereich des Straßenverkehrs. Umgestürzte Bäume versperrten den Verkehrsteilnehmern teilweise die komplette Fahrbahn und machten so eine Weiterfahrt unmöglich. Die Feuerwehren und Straßenmeistereien entfernten die Bäume und reinigten die Fahrbahnen.

Über die Höhe möglicher entstandener Sachschäden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

