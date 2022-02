Polizei Homberg

POL-HR: BMW M3 vor Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.02.2022:

Felsberg-Gensungen

Diebstahl von Pkw

Zeit: Sonntag, 20.02.2022, 21:45 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 08:15 Uhr

Unbekannte Täter stehlen, auf der Hofeinfahrt vor dem Wohnhaus, abgestellten Pkw.

Unbekannte Täter stehlen in der Nacht von Sonntag auf Montag (20./21.02.2022) einen Pkw, welcher auf einer Hofeinfahrt im Bereich der Neue Straße in Felsberg-Gensungen, geparkt war. Bei dem Pkw handelte es sich um einen BMW M 3 (schwarz) aus dem Baujahr 2009. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem BMW die amtlichen Kennzeichen HR-AK 42 angebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos.

Der Höhe des Stehlschadens liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

