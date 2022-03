Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Brandstiftungen im Stadtgebiet (Zeugenaufruf)

Gleich drei Brände von Altpapiertonnen haben die Einsatzkräfte am Donnerstagabend im Reutlinger Innenstadtbereich in Atem gehalten. Gegen 21.20 Uhr kam es zum Brand einer Altpapiertonne in der Metzgerstraße. Nur Minuten später wurde ein Brand in der Jos-Weiß-Straße gemeldet und kurz vor Mitternacht ein weiterer Brand eines Altapiercontainers in der Ulrichstraße. Während in der Metzgerstraße und in der Jos-Weiß-Straße nur geringer Sachschaden entstanden war, ist es bei dem Brand in der Ulrichstraße nur dem raschen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken, dass die Flammen nicht auf weitere Altpapiercontainer und das Gebäude übergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlung wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

Reutlingen (RT): Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ein größerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der K 6729 zwischen Gönningen und Pfullingen ereignet. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem Sprinter samt Anhänger die Kreisstraße in Richtung Pfullingen. Offenbar zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 19-Jährige mit ihrem VW Golf auf Höhe eines Reiterhofs nach rechts abbiegen wollte und hierzu die Geschwindigkeit verringert hatte. Der 27-Jährige versuchte noch zu bremsen und auszuweichen. Dabei streifte sein Sprinter das Heck des VW und geriet anschließend auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Skoda Octavia einer 43-Jährigen, der anschließend nach rechts abgewiesen wurde und gegen einen Telefonmasten prallte. Ein hinter dem Skoda fahrender, 39 Jahre alter Motorradfahrer, musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er von seiner Ducati. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Skoda-Lenkerin und der Biker erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 32.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Mülleimerbrand in Schule

Zu einem Mülleimerbrand sind die Rettungskräfte am Donnerstagabend in die Sielminger Seestraße ausgerückt. Eine Lehrerin bemerkte kurz nach 18.30 Uhr Rauch aus dem Mülleimer im Werkraum einer Schule aufsteigen. Als sie die Abdeckung des Eimers abnahm, schlugen ihr Flammen entgegen. Ein Zeuge konnte mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen. Durch den Rauch hatten Feuermelder einen Alarm bei der Integrierten Leitstelle ausgelöst. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr rückte der Rettungsdienst ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen an den Brandort aus. Durch die Feuerwehr musste lediglich der stark verrauchte Werkraum belüftet werden. Außer einem beschädigten Mülleimer war kein nennenswerter Sachschaden entstanden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus im Dorotheenweg ist am Donnerstag ein Unbekannter eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 20.45 Uhr hebelte der Einbrecher die Eingangstür auf und gelangte so ins Gebäude. Dort durchwühlte er auf der Suche nach Stehlenswertem die Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Tübingen (TÜ): Gegen Lichtmast geprallt

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 19-Jähriger am späten Donnerstagabend auf dem Berliner Ring verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 23.40 Uhr mit seinem 4er BMW auf dem als Zone 30 ausgewiesenen Berliner Ring unterwegs. Weil er jedoch deutlich zu schnell fuhr, verlor er im Verlauf einer Rechtskurve in Höhe des Fichtenwegs die Kontrolle über seinen Wagen. Er überfuhr die Mittelinsel und kracht er mit solcher Wucht gegen den dortigen Lichtmasten, dass dieser regelrecht gefällt wurde. Erst etwa 20 Meter weiter konnte der Fahrer den mit drei weiteren Mitfahrern besetzten Wagen zum Stehen bringen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der BMW, an dem ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zum Abklemmen und dem Abbau des Lichtmastens kamen Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort. Der Sachschaden hier dürfte nochmals mit mindestens 4.000 Euro zu Buche schlagen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen und Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Balingen (ZAK): Jugendliche Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine gestürzte Motorradfahrerin musste am Donnerstagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Die 16-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke KTM 125 Duke auf der L 442 von Weilstetten herkommend in Richtung Dotternhausen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Rote Länder fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Verkehrsinsel und stürzte von ihrer Maschine. Dabei zog sich die Jugendliche so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. An ihrem Zweirad war ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden. (ms)

Bisingen (ZAK): Zwei Unfälle auf der B 27

Für Verkehrsbehinderungen haben zwei Unfälle am Donnerstagnachmittag auf der B 27 bei Steinhofen gesorgt. Ein 53-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem VW T5 auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sein Wagen dabei an der Anschlussstelle Bisingen-Steinhofen nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi Q3 einer 74-Jährigen. Der Audi prallte in der Folge gegen die rechten Leitplanken. Die 74-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ihr 75 Jahre alter Beifahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An ihnen waren Totalschäden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden. Der Schaden an der Leitplanke schlägt mit rund 2.000 Euro zu Buche. Die Straßenmeisterei war unter anderem zur Reinigung der Fahrbahn mit vier Fahrzeugen vor Ort. Der rechte Fahrstreifen musste im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dadurch entstand ein Rückstau, in dem sich gegen 16.20 Uhr ein Folgeunfall ereignete. Eine 58 Jahre alte Lenkerin eines Audi A1 war auf den vorausfahrenden 1er BMW einer 18-Jährigen aufgefahren. Dabei war Sachschaden in Höhe von zirka 23.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 18 Uhr waren die Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn in Richtung Hechingen wieder frei. (rn)

Dotternhausen (ZAK): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag an der Kreuzung B 27/L 442. Ein 68-Jähriger wollte gegen 11.40 Uhr mit seinem Opel Corsa die Bundessstraße von der Otto-Hahn-Straße herkommend in Richtung L 442 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Transit eines 60-Jährigen, der auf der B 27 in Richtung Balingen unterwegs war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr im Kreuzungsbereich wird durch eine Ampelanlage geregelt, deren Schaltung zur Unfallzeit bislang noch ungeklärt ist. Das Polizeirevier Balingen bittet deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter 07433/264-0, zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell