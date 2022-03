POL-RT: Einbrechern gezielt Paroli bieten LKA-Infomobil erneut auf der NECKAR-ALB REGENERATIV in Balingen

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Brand in Altpapierlager Zum Brand im Altpapierlager eines Betriebes sind die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag in die Ziegeleistraße ausgerückt. Gegen 11.30 Uhr wurden die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem Mitarbeiter einen Brand in einer Altpapierladung entdeckt hatten, die kurz zuvor abgeladen worden ...

mehr