Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Hilfsbereitschaft für Diebstahl ausgenutzt

Erwitte (ots)

Am Dienstag (25. Januar 2022) fuhr ein Rentner nach einem Bankbesuch mit seinem Wagen in die Bördestraße. Noch bevor er gegen 12 Uhr sein Auto verlassen konnte, öffnete ein dunkelhäutiger Mann die Beifahrertür des Wagens und wollte in "gebrochenen" Deutsch den Weg in ein Krankenhaus wissen. Hierbei hantierte er mit einem Navigationssystem in der Hand herum. Anschließend ging der Tatverdächtige zu einem älteren, schwarzen Wagen der Kompaktklasse mit einem ausländischen Kennzeichen, welches mit "BZ" begann und fuhr davon. Der Rentner bemerkte nun, dass seine zuvor auf dem Beifahrersitz liegende graue Tasche mit dem Aufdruck "Sparkasse", in dem sich u.a. seine EC-Karten befanden, nicht mehr vorhanden waren. Er ließ sie daraufhin unverzüglich sperren. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinem Wagen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell