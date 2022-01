Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Milchautomat aufgebrochen

Geseke (ots)

In einem Verkaufsraum am Verlarer Weg wurden in der Nacht zu Montag (24. Januar 2022), zwischen 22.30 Uhr und 08.15 Uhr, der dortige Milchautomat aufgebrochenen und eine Geldkassette entwendete. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell