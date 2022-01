Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkäufer zur Seite gestoßen

Soest (ots)

Am Montag (24. Januar 2022) konnte die Kundin eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße "Salzbrink" einen Mann beobachten, wie dieser sich gegen 15.35 Uhr mit mehreren Jacken und einem Rucksack in eine Umkleide begab. Als er die Kabine wieder verließ, war der Rucksack prall gefüllt und die Jacken nicht mehr in der Umkleide. Ein hinzugerufener Mitarbeiter sprach den Unbekannten an und hielt ihn hierbei am Arm fest. Der Tatverdächtige schubste daraufhin den Mitarbeiter weg und rannte durch eine Tür zur Straße "Kohlbrink" aus dem Bekleidungsgeschäft hinaus, wo er fast gegen einen vorbeifahrenden Wagen lief. Seine Flucht setzte er in Richtung Theodor-Heuss-Park fort. Fahndungsmaßnahmen nach dem circa 160-170 cm großen Tatverdächtigen verliefen ergebnislos. Der Flüchtige trug eine dunkle Mütze, eine schwarze/grüne Sportjacke und eine dunkle Jeans. Er führte einen auffallend großen Rucksack bei sich. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Wagens, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib der vier dunkelgrauen Damensteppjacken machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

