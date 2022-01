Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Milchautomat aufgebrochen

Anröchte (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag wurde an der Mittelstraße ein Milchautomat aufgebrochen. Um 0:01 Uhr brachen zwei unbekannte Täter den in einem Unterstand aufgebauten Milchautomat auf. Sie entwendeten das Bargeld aus dem Gehäuse und flüchteten anschließen mit einem Pkw. Der Sachschaden an dem Automat beträgt etwa 500,- EUR. Er ist höher als der Beuteschaden. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern oder ihrem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

