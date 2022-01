Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Streit

Möhnesee (ots)

Am Samstagmorgen, um 10:00 Uhr, wurde die Polizei zur Zentralen Unterbringungseinrichtung gerufen. Hier waren zwei Männer in Streit geraten. Nach Aussagen von Zeugen waren zwei 27- und 42-jährige Männer im Speisesaal aneinander geraten. Sie gingen schließlich mit Stühlen aufeinander los. Die Beiden konnten vom Sicherheitsdienst getrennt werden. Es wurde eine Gefährderansprache an die beiden Männer gerichtet. (lü)

