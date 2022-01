Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - falsche Polizisten in Uniform

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 12:15 Uhr, klingelten drei "Polizeibeamte" an einer Wohnungstür in der Siemensstraße. Die 53-jährige Bewohnerin öffnete die Tür und die Männer gelangten in ihren Wohnungsflur. Hier sagten sie der Frau, dass sie eine Strafe von 6.300,- EUR zahlen müsse, da sie eine Straftat begangen hätte. Das Ganze kam der Frau seltsam vor und sie forderte die Männer auf, die Wohnung zu verlassen. Anschließend kontaktierte sie eine Verwandte, die dann die richtige Polizei anrief. Leider gab es bis zur Verständigung der Polizei einen großen Zeitverzug. Die trotzdem durchgeführte Nahbereichsfahndung blieb Erfolglos. Nach Beschreibung der Lippstäderin trugen die Männer ganz normale Polizeiuniformen. Sie beschrieb die Unbekannten wie folgt: Der Jüngste war etwa 20 Jahre alt, türkischer Phänotyp und hatte eine auffällige Narbe am Kinn. Der zweite Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt. Der Dritte war etwa 60 Jahre, größer als seine Mittäter und hatte graues Haar. Der Zeugin fiel auf, dass keiner der angeblichen Polizeibeamten ein Funkgerät bei sich trug. Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

