Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Bad Sassendorf - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 21 Jahre alter Mann aus Bad Sassendorf-Weslarn mit dem Pkw VW Polo den Bettinghauser Weg von Weslarn in Richtung Bettinghausen. Beim Durchfahren einer leichten Linkskurve, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Acker überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, durchbrach einen Holzzaun und blieb dahinter schwer beschädigt liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Da bei dem 21 Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der rundherum beschädigte VW Polo musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (AG)

Lippstadt-Bökenförde - Zwei schwer Verletzte nach Kollision

Am Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr, war ein 70 Jahre alter Mann aus Lippstadt-Bökenförde mit einem Pkw VW Golf im Kreuzungsbereich Rüthener Straße / Langeneicker Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw Nissan Note eines 52 jährigen Mannes aus Brilon auf. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallten gegen eine Grundstückeinfriedung. Da der Lippstädter sein Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen konnte, wurde er im Rahmen der technischen Hilfeleistung von der Feuerwehr befreit. Die Versorgung der erlittenen Verletzungen beider Fahrzeugführer übernahm der Rettungsdienst. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten geborgen. (AG)

Ense-Niederense, Einbruch in Wohnung

Samstag, 22.01.22, 21.25 bis 22.30 Uhr befanden sich die Bewohner einer Wohnung auf dem Abendspaziergang mit ihrem Hund. Bei der Rückkehr mussten sie feststellen, dass in dieser Zeit der/die unbekannten Täter die Wohnungstür in der ersten Etage aufgehebelt hatten. Die Wohnung wurde komplett durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Das zweigeschossige Wohnhaus befindet sich in der Straße "Auf den Steinen" in einem reinen Wohngebiet. Verdächtige Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02922-91000 melden. (TK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell